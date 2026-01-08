DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberger Beteiligungsholding AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025

Heidelberg (pta000/08.01.2026/15:35 UTC+1)

Heidelberger Beteiligungsholding AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg (zukünftig SQD.AI Strategies AG, Düsseldorf; ISIN: DE000A254294), gibt bekannt, dass sich im Rahmen der Vorarbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 ein außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf von rund 3,3 Mio. EUR auf die von der Gesellschaft gehaltenen SQD-Token ergibt.

Der Vorstand prognostizierte ursprünglich für das Jahr 2025 ein Ergebnis zwischen -0,9 Mio. EUR und +0,4 Mio. EUR und bestätigte diese im Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2025. Auf Basis der heute vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025 geht der Vorstand nun von einem Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2025 im Bereich von 2,2 Mio. EUR bis 2,6 Mio. EUR aus. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

*** Ende der Ad-hoc-Mitteilung***

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Christoph Holschbach Tel.: +49 (6221) 64924-30 E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de ISIN(s): DE000A254294 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767882900059 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 09:35 ET (14:35 GMT)