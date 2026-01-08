Wittenbach - Swiss21.org AG hat eine neue Leitung erhalten: Seit 1. Januar 2026 steht Fabian Schläpfer an der Spitze der Abacus Tochtergesellschaft. Mit dem Wechsel in der Geschäftsleitung wird die enge Verbindung zwischen Swiss21 und der Abacus Research AG weiter gestärkt. Per 1. Januar 2026 hat Fabian Schläpfer die Geschäftsleitung der Swiss21.org AG übernommen. Er folgt auf Walter Regli, der seit der Gründung 2017 massgeblich zum Aufbau und Erfolg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab