Produktionsziel erreicht: Heliostar steigert Goldausstoß und Kassenbestand

Heliostar Metals hat für das Jahr 2025 eine Goldäquivalent-Produktion von 34.098 Unzen gemeldet und damit die Prognose von 31.000 bis 41.000 Unzen erfüllt. Zum Jahresende wies das Unternehmen zudem einen Kassenbestand von 41?Mio.US-Dollar aus, bei vollständiger Schuldenfreiheit.

Produktionserfolge an zwei Standorten

Nach Unternehmensangaben setzte sich die Jahresproduktion aus 32.990 Unzen Gold und 80.527 Unzen Silber zusammen. Der Goldäquivalent-Wert (GEOs) summierte sich dadurch auf 34.098 Unzen. Den Hauptanteil der Produktion hätten die beiden Betriebe La Colorada in Sonora sowie San Agustin in Durango geliefert.



Wie das Management erläuterte, sei im Jahresverlauf zunächst der Betrieb in La Colorada im Januar wieder aufgenommen worden. Im Dezember sei dann der Neustart der San-Agustin-Mine erfolgt. Die Wiederinbetriebnahme beider Standorte habe maßgeblich zum Erreichen der Jahresvorgaben beigetragen, erklärte CEO Charles Funk. In La Colorada seien 17.793 Unzen Gold und 57.493 Unzen Silber produziert worden, entsprechend 18.467 GEOs. Die Produktion in San Agustin habe 14.883 Unzen Gold und 22.469 Unzen Silber betragen, was 15.139 GEOs entspreche. Die zuvor kommunizierten Prognosebereiche für beide Standorte seien laut Heliostar erfüllt beziehungsweise leicht übertroffen worden.