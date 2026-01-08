Die Raubkatze steht offenbar kurz vor einem gewaltigen Sprung in Richtung Osten. Der chinesische Sportgigant Anta Sports hat laut Insidern ein konkretes Angebot für die Anteile der hochverschuldeten Pinault-Familie auf den Tisch gelegt. Anleger wittern nun eine Übernahmeprämie und treiben den Kurs der Aktie massiv nach oben.Die Gerüchteküche brodelt heftig und die Anleger greifen bei der Raubkatze derzeit beherzt zu. Der Grund für den plötzlichen Optimismus ist ein handfester Übernahme-Krimi, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär