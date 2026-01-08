Prix Galien Finale: NurExone zieht mit ExoPTEN internationale Aufmerksamkeit auf sich

Anzeige / Werbung

Mit ihrer Exosomen-basierten Plattformtechnologie ExoPTEN zählt das israelische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic zu den Finalisten der erstmalig verliehenen Prix Galien Bridges Awards. Die Auszeichnung würdigt medizinische Projekte, die Forschung und Anwendung miteinander verbinden und dabei internationale Strahlkraft entfalten. NurExone erfüllt dieses Profil mit einem klar transnationalen Ansatz und einem wissenschaftlich fundierten Konzept, das therapeutisches Potenzial erkennen lässt.

Grenzen überwinden - Innovation verbinden

Im Mittelpunkt der Prix Galien Bridges Awards stehen Entwicklungen, die mehr leisten als bloße technologische Neuerungen. Gesucht werden Lösungen, die Disziplinen zusammenführen, den Brückenschlag von der Grundlagenforschung zur klinischen Anwendung schaffen und lokal entwickelte Ideen für globale Märkte adaptierbar machen. NurExone (ISIN: CA67059R1091) überzeugte die Jury durch ein Projekt, das wissenschaftliche Tiefe mit industrieller Umsetzung und internationaler Relevanz kombiniert.

Würdigung im Nobel Forum - Symbol für Exzellenz

Die Preisverleihung fand am 5. Dezember 2025 im Nobel Forum des renommierten Karolinska Instituts in Stockholm statt - einem Ort mit hohem Symbolwert für wissenschaftlichen Fortschritt. Die Galien Foundation will mit dieser Auszeichnung gezielt Projekte fördern, die auf dem Sprung sind, medizinische Versorgung weltweit nachhaltig zu verbessern.

ExoPTEN: Plattform mit Perspektive

Im Zentrum der Bewertung stand NurExones Plattformtechnologie ExoPTEN. Bewertet wurden unter anderem die wissenschaftliche Originalität, das Anwendungsspektrum und die Ausrichtung auf konkrete klinische Einsatzgebiete. Dabei überzeugte ExoPTEN durch robuste Forschungsergebnisse, Skalierbarkeit und einen klaren Fokus auf neuroregenerative Therapien. Die Jury sah in der Technologie das Potenzial, therapeutische Ansätze grundlegend zu verändern.

Israel als Hotspot der Biopharma-Innovation

Im Rahmen ihrer Nordics+-Initiative hebt die Galien Foundation bewusst Regionen wie Israel, Österreich, Spanien, Portugal und die Niederlande hervor - Länder, die sich zunehmend als dynamische Innovationsstandorte in der Biotechnologie profilieren. Die Kombination aus wissenschaftlicher Exzellenz und globaler Vernetzung verschafft Unternehmen wie NurExone neue Plattformen für internationale Sichtbarkeit und Kooperationen.

Startpunkt für globale Vernetzung

Die Auszeichnung ist für NurExone kein Ziel, sondern ein strategischer Impuls. Die Finalisten sollen künftig als Katalysatoren für Wissenstransfer und internationale Forschungspartnerschaften agieren. Ziel ist der Aufbau eines tragfähigen Netzwerks, das wissenschaftliche Innovation in konkrete Gesundheitslösungen überführt. NurExone positioniert sich damit in einem wachstumsstarken Umfeld, das nachhaltige Impulse für die Life-Sciences-Branche setzt.

Zukunft gestalten - mit translationaler Forschung

Die Galien Foundation richtet ihren Blick bereits auf die nächste Vergaberunde. Der Aufruf an die internationale Innovationsgemeinschaft ist klar: Gesucht werden Projekte mit translationalem Anspruch, die wissenschaftliche Erkenntnisse in greifbare medizinische Fortschritte verwandeln. NurExones Nominierung unterstreicht, welches Potenzial in solchen Ansätzen steckt - und welche Chancen sich für Investoren in einem dynamischen Marktumfeld eröffnen.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-robin-m-welbers-im-interview-warum-nurexone-biologic-zu-den-bridges-awards-finalisten-zaehlte/4990783/



Enthaltene Werte: CA67059R1091