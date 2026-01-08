Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 janvier 2026) - Caitlin Ebanks, directrice, Stratégie de FNB, Gestion d'actifs CIBC (« CIBC » ou la « société ») et l'équipe de Gestion d'actifs CIBC se sont jointes à Graham MacKenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription en bourse de trois nouveaux FNB :

Portefeuille FNB prudent CIBC (TSX: CCON)

Portefeuille FNB équilibré CIBC (TSX: CBLN)

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC (TSX: CGRW)





Avec l'ajout de Portefeuille de FNB toutes actions CIBC (CEQY) qui a été inscrit à la bourse le 25 août, les Portefeuilles FNB CIBC offrent une gamme de solutions diversifiées conçues pour répondre à différents objectifs de placement et profils de risque. Que vous recherchiez un revenu, une croissance équilibrée ou une plus-value en capital à long terme, chaque portefeuille offre une combinaison de FNB gérés par des professionnels dans un placement unique et pratique. Avec des options allant de « prudent » à « tous fonds propres », les investisseurs peuvent facilement sélectionner le portefeuille qui correspond à leurs objectifs financiers, le tout en un seul endroit.

Gestion d'actifs CIBC, la division de la CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada avec 268 milliards de dollars d'actifs sous gestion en septembre 2025. Elle cumule plus de 50 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de solutions pour la clientèle. CIBC offre une vaste gamme de solutions de gestion de placements mondiaux de qualité supérieure aux clients fortunés et institutionnels.

Source: Toronto Stock Exchange