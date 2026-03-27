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WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV
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27.03.26 | 07:31
31,700 Euro
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Branche
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5-Tage-Chart
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CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE83,79+2,35 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED69,50+0,72 %
CTS CORPORATION42,0000,00 %
DANSKE BANK A/S42,770-0,05 %
FIRST GUARANTY BANCSHARES INC7,000-1,41 %
FLEKKEFJORD SPAREBANK10,916+0,04 %
ICF INTERNATIONAL INC56,50-4,24 %
INTERFACE INC21,6000,00 %
ISABELLA BANK CORPORATION38,0000,00 %
KESKO OYJ19,300-0,10 %
KONECRANES OYJ89,35+0,11 %
NOVO NORDISK A/S31,700-0,42 %
OUTOKUMPU OYJ4,726-0,21 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION2,228-0,27 %
SARTORIUS AG VZ215,500,00 %
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP11,500+6,48 %
SPAREBANK 1 OESTLANDET17,848+0,48 %
UNITED MARITIME CORPORATION1,790+9,82 %
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