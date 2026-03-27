|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
|CA1360691010
|1,07 CAD
|0,6695 EUR
|CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED
|CA13646K1084
|0,228 CAD
|0,1426 EUR
|CTS CORPORATION
|US1265011056
|0,04 USD
|0,0346 EUR
|DANSKE BANK A/S
|DK0010274414
|22,72 DKK
|3,0405 EUR
|FIRST GUARANTY BANCSHARES INC
|US32043P1066
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|FLEKKEFJORD SPAREBANK
|NO0013209858
|6,4 NOK
|0,572 EUR
|ICF INTERNATIONAL INC
|US44925C1036
|0,14 USD
|0,1213 EUR
|INTERFACE INC
|US4586653044
|0,03 USD
|0,0259 EUR
|ISABELLA BANK CORPORATION
|US4642141059
|0,28 USD
|0,2426 EUR
|KESKO OYJ
|FI0009000202
|-
|0,23 EUR
|KONECRANES OYJ
|FI0009005870
|-
|2,25 EUR
|NATIONAL RESEARCH CORPORATION
|US6373722023
|0,16 USD
|0,1386 EUR
|NOVO NORDISK A/S
|DK0062498333
|7,95 DKK
|1,0639 EUR
|OUTOKUMPU OYJ
|FI0009002422
|-
|0,06 EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,045 USD
|0,0389 EUR
|SARTORIUS AG
|DE0007165607
|-
|0,73 EUR
|SARTORIUS AG VZ
|DE0007165631
|-
|0,74 EUR
|SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP
|MHY737604006
|0,2 USD
|0,1733 EUR
|SIKA AG CDR
|CA8269461056
|0,0542 CAD
|0,0339 EUR
|SPAREBANK 1 OESTLANDET
|NO0010751910
|12,7 NOK
|1,1352 EUR
|UNITED MARITIME CORPORATION
|MHY923351016
|0,1 USD
|0,0866 EUR
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