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/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Diversity PK zählt zu den führenden NAV-basierten, steuerbefreiten Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz und blickt im Geschäftsjahr 2025 auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück. Kurz vor seinem 10-jährigen Jubiläum überschritt der Fonds per 31. Dezember 2025 erstmals die Marke von CHF 3 Mrd. Portfoliovolumen und erzielte eine Anlagerendite von 4.45%, zusammengesetzt aus einer Cashflow-Rendite von 3.13% und einer Wertänderungsrendite von 1.32%. Seit der Lancierung im Herbst 2016 konnte eine kumulierte Überrendite von 8.49 Prozentpunkten gegenüber dem Benchmark KGAST Immo Index Gemischt erwirtschaftet werden, was die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Fonds unterstreicht. Drei Kapitalerhöhungen im Jahr 2025 mit einem Gesamtvolumen von CHF 306 Mio. stärkten die Eigenkapitalbasis weiter. Sie schufen die Basis für gezielte Akquisitionen und den weiteren Ausbau der Projektpipeline bei optimierter Bilanzstruktur. Mit Zahlungsdatum 24. April 2026 wurden CHF 35.00 pro Anteil ausgeschüttet, was einer steuerbefreiten Ausschüttungsrendite von 3.00% und einer Ausschüttungsquote von unter 100% entspricht. Nun erhalten Investoren eine weitere Gelegenheit, sich am Fonds zu beteiligen.
17. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK für weiteres nachhaltiges Wachstum
Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner durchgeführt. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Investoren können vor Beginn der Zeichnungsfrist mittels «Pre-Commitments» ihre Chancen auf eine Zuteilung erhöhen. Die Emission gibt zudem bestehenden Investoren die Möglichkeit, die am 24. April 2026 ausgeschüttete Dividende ohne Ausgabekommission zu reinvestieren (Nebenkostenpauschale bleibt bestehen).
Verwendung des Kapitals
Fondsportrait Akara Diversity PK
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
VALOR / ISIN: 33 349 032 / CH033 349 032 1
Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick
Disclaimer
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 11. Mai 2026
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2323436 11.05.2026 CET/CEST