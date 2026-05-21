Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG
Der Immobilienfonds Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) schliesst das 1. Halbjahr 2025/2026 mit einer Anlagerendite von 2.9% ab. Diese resultiert aus einer Cashflow-Rendite von 2.4%, getragen durch eine hohe Vermietungsquote sowie operatives Mietzinswachstum, und einer positiven Wertänderungsrendite von 0.5%. Das Ergebnis wurde bei deutlich reduziertem Fremdkapitaleinsatz erzielt und weist damit ein weiter verbessertes Risiko-/Ertragsprofil auf.
Im Berichtszeitraum wurden zudem wichtige Meilensteine erreicht: Das Gesamtfondsvermögen überschritt erstmals die Marke von CHF 500 Mio. Gleichzeitig markierte der erfolgreiche Börsengang im Dezember 2025 einen weiteren strategischen Fortschritt, der zu einer deutlich erhöhten Liquidität der Fondsanteile führte und die Investorenbasis verbreiterte.
Stabile Ertragskraft bei reduziertem Risiko
Die durchschnittliche Fremdfinanzierungsquote konnte im Vergleich zur Vorperiode deutlich von rund 38% auf 24% reduziert werden. Dadurch wurde mit signifikant geringerem Risiko nahezu das gleiche Renditeniveau erzielt.
Portfolio wächst und bleibt resilient
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der Strategie
Ausblick mit Fokus auf operative Stärke
Fondsportrait
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Medienmitteilung (PDF)
Zürich, 21. Mai 2026
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site Solutions AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099068
|Valorennummer:
|11390990
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2330656
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|/ EQS News-Service
2330656 21.05.2026 CET/CEST