Natus Sensory, ein weltweit führender Anbieter von sensorischen und diagnostischen Lösungen, gab heute die Berufung von Arne Boye Nielsen in den Vorstand mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt.

Arne Boye Nielsen

Arne verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Diagnostik und Medizintechnik, insbesondere als Präsident von Demant Diagnostics, wo er das Unternehmen über drei Jahrzehnte hinweg zu einem weltweit führenden Anbieter aufgebaut und erweitert hat. Während seiner Amtszeit spielte Arne eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der langfristigen Strategie, der Erweiterung des Portfolios und dem internationalen Wachstum von Demant Diagnostics und etablierte das Unternehmen als Eckpfeiler der globalen Gesundheitspräsenz von Demant.

Neben seiner Führungserfahrung bringt Arne auch umfangreiche Erfahrungen als Vorstandsmitglied mit. Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Diagnostik, Unternehmensführung und Wertschöpfung werden den Vorstand von Natus Sensory weiter stärken, während das Unternehmen seine Wachstums- und Innovationsstrategie weiter umsetzt.

Strategische Vision, fundierte Branchenkenntnisse und bewährte Führungsqualitäten

"Wir freuen uns sehr, Arne im Vorstand von Natus Sensory willkommen zu heißen. Seine strategische Vision, seine fundierte Branchenexpertise und seine bewährte Führungskompetenz bei der Erzielung globaler Wirkung machen ihn zu einem idealen Partner, während wir unsere Innovationen weiter ausbauen und Kunden weltweit unterstützen. Arnes Erkenntnisse werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir auf unserem Erfolg aufbauen und nach weiterer Exzellenz streben", sagt Matthias Weber, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Natus Sensory.

"Ich fühle mich geehrt, dem Verwaltungsrat von Natus Sensory in einer so spannenden Phase seines Wachstums beizutreten. Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die Mission von Natus Sensory zu unterstützen und zu seinem langfristigen strategischen Erfolg beizutragen", sagt Arne Boye Nielsen.

Über Natus Sensory

Natus Sensory ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Beurteilung, Anpassung und Untersuchung in den Bereichen Hören, Gleichgewicht, Sehen und Neugeborenenpflege und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur Patientenversorgung. Mit einer Tradition bahnbrechender Innovationen setzen wir uns dafür ein, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die tägliche Arbeit von medizinischem Fachpersonal zu unterstützen. Im Mittelpunkt unserer Innovation steht das Engagement, Klinikern zuzuhören, um sicherzustellen, dass jedes Produkt den realen Herausforderungen gerecht wird. Unsere Lösungen sind bekannt für ihre Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Über die Produkte hinaus bietet Natus Sensory umfassende Schulungen und Weiterbildungen an, um Klinikern das Wissen und die Unterstützung zu vermitteln, die sie für eine außergewöhnliche Versorgung benötigen.

