Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 janvier/January 2026) - Hi-View Resources Inc. (HVW) has announced a symbol change to GXLD. Shares will begin trading under the new symbol on January 12, 2026.

Disclosure documents are available at www.thecse.com

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on January 9, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.

Hi-View Resources Inc. (HVW) a annoncé un changement de symbole pour GXLD. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 12 janvier 2026.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 9 janvier 2026. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Issuer/Émetteur: Hi-View Resources Inc. Old symbol/Vieux symbole: HVW New symbol/ Nouveau symbole: GXLD Effective Date/ Date effective Le 12 JAN 2025

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)