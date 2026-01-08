Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 janvier/January 2026) - Hi-View Resources Inc. (HVW) has announced a symbol change to GXLD. Shares will begin trading under the new symbol on January 12, 2026.
Disclosure documents are available at www.thecse.com
Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on January 9, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.
Hi-View Resources Inc. (HVW) a annoncé un changement de symbole pour GXLD. Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau symbole le 12 janvier 2026.
Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com
Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 9 janvier 2026. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.
Issuer/Émetteur:
Hi-View Resources Inc.
Old symbol/Vieux symbole:
|HVW
New symbol/ Nouveau symbole:
|GXLD
Effective Date/ Date effective
Le 12 JAN 2025
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com
Source: Canadian Securities Exchange (CSE)