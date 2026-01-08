Das Kunststoff-Zentrum SKZ entwickelt Erdwärmesonden mit verbesserter Wärmeleitung durch den Einsatz von Carbon Nanotubes. Ziel des Forschgungsprojektes "EWS.MWCNT" ist es, die Effizienz und Nachhaltigkeit von Erdwärmepumpen zu steigern. Im Forschungsvorhaben "EWS.MWCNT" geht es um ein Geothermie-System auf Basis von Kunststoffen, die mit Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNT) für die Herstellung von PE100-RC-Rohren modifiziert werden und dadurch eine deutlich erhöhte Wärmeleitfähigkeit erreichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver