Wer am Aktienmarkt nachhaltig Vermögen aufbauen möchte, steht häufig vor der Frage: Setze ich auf bewährte Großkonzerne, dynamische Nebenwerte oder wage ich kurzfristige Strategien? Dieser Artikel beleuchtet die Möglichkeiten für Anlegerinnen und Anleger, eigene Entscheidungen zu treffen - ohne auf teure Experten angewiesen zu sein. Er zeigt, wie sowohl bekannte Unternehmen wie SAP, Siemens oder Apple als auch weniger prominente Werte aus dem SDAX ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.