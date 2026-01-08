Die Entscheidung, eine Mischung aus langfristigen Investitionen und aktivem Trading zu wählen, liegt letztlich beim einzelnen Anleger. Wesentliche Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sind die persönlichen Präferenzen sowie das zur Verfügung stehende Anlagekapital. Eine bewährte Herangehensweise besteht darin, einen Großteil - etwa 70 bis 80 Prozent - des eigenen Kapitals in langfristige Investments zu stecken. Hierzu zählen Wachstumswerte und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS