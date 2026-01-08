Unter Tradern gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, welcher Stoppkurs die beste Wahl ist: Manche bevorzugen den klassischen Stop-Loss, andere setzen auf den mentalen Stoppkurs. Die Entscheidung, welche Variante sich besser eignet, hängt stark von der individuellen Strategie und den persönlichen Präferenzen ab.Der Stop-Loss ist eine automatisierte Verkaufsorder, die immer dann ausgelöst wird, wenn der Kurs eines Wertpapiers ein zuvor festgelegtes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS