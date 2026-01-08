In Zeiten von rasantem Wandel und immer neuen Trends an den Finanzmärkten setzen viele Anleger und Analysten 2026 bewusst auf eine bewährte Methode: das Stockpicking. Was auf den ersten Blick altmodisch erscheint, erlebt aktuell eine Renaissance - denn gezielte Aktienauswahl verspricht nicht nur eine solide Rendite, sondern eröffnet auch Chancen auf echte Überflieger im Depot. Dieser Artikel beleuchtet, warum sich Stockpicking als Strategie auch ...

