Schaltet man in Deutschland den Fernseher ein oder blättert durch die großen Finanzportale, könnte man meinen, die Welt steht kurz vorm Abgrund. Die Schlagzeilen schreien uns an: "Der Euro kollabiert", "Die Inflation frisst uns auf", "Der größte Crash aller Zeiten steht bevor". Es ist immer das gleiche Spiel. Seit Jahren. Und wisst ihr was? Wer auf diese Untergangspropheten gehört hat, hat das größte Vermögensbildungsprogramm der Geschichte verpasst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer