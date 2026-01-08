Der US-Pharmariese Merck & Co bereitet offenbar den nächsten großen Coup vor. Laut Insidern befindet sich der Konzern in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des Krebsspezialisten Revolution Medicines. Da der Patentschutz für den Blockbuster Keytruda abläuft, steht Merck unter Zugzwang - und ist bereit, für die vielversprechende Pipeline der Kalifornier tief in die Tasche zu greifen.An der Wall Street zeichnet sich die nächste Milliarden-Transaktion im boomenden Biotechnologie-Sektor ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär