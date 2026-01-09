Laut einer neuen Studie der Bank of America gibt es im Januar einen Ansturm auf Trash-Aktien, von dem auch Anleger profitieren können. Das steckt dahinter: Im Januar kann es sich lohnen, sein Portfolio teilweise spekulativ aufzustellen, denn tatsächlich gibt es kaum einen Jahresabschnitt, der mehr von der Saisonalität bestimmt ist als die ersten 31. Tage eines neuen Jahres. Hintergrund: Im Januar gibt es viel Bewegung in den Portfolios institutioneller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de