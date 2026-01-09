College Station - Forscher der Texas A&M University haben mit «Smart-Sea» ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierendes System zur unfallfreien Navigation auf hoher See entwickelt. Das Gerät berücksichtigt alle Bewegungen in einem grossen Umkreis, sodass die Steuerleute so frühzeitig regieren können, dass Ausweich- und Bremsmanöver rechtzeitig eingeleitet und Kollisionen verhindert werden können. Die daraus resultierenden Schiffsbewegungen fliessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab