Die Aktie des Radiopharmazie-Spezialisten konnte den jüngsten positiven Newsflow endlich in nachhaltig steigende Kurse ummünzen und auf den höchsten Stand seit März vergangenen Jahres klettern. Doch damit ist nach Ansicht des AKTIONÄR erst der Startschuss für eine Neubewertung gefallen. Mit der Beteiligung an PanTera hat Ion Beam Applications schließlich ein Ass im Ärmel.Das Medizintechnik-Unternehmen ist der Weltmarktführer in der Protonentherapie und ein wichtiger Akteur in der aufstrebenden Radiopharmazie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär