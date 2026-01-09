Marktbericht für den 09. Januar. 2026: Der deutsche Aktienmarkt geht nach dem jüngsten Rekordlauf mit verhaltener Dynamik in den Wochenschluss. Der DAX hatte am Vortag erneut ein Allzeithoch markiert, die Anschlusskäufe blieben jedoch begrenzt. Vorbörslich deuten die Indikationen auf einen leicht festeren Start hin, wobei die Nervosität vor wichtigen Konjunkturdaten zunimmt. Besonders im Fokus stehen heute die deutsche Industrieproduktion sowie am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht, der für die Zinserwartungen von zentraler Bedeutung bleibt. Hinzu kommt, dass sich nach dem steilen Anstieg der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
