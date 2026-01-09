© Foto: Arman Onal - AnadoluDie Alibaba-Aktie legt kräftig zu: Die Aussicht auf genehmigte Nvidia-H200-Chips für China weckt neue KI-Hoffnungen und gibt vor allem dem Cloud-Geschäft Rückenwind.Die Aktie der Alibaba Group Holding hat am Freitag in Hongkong kräftig zugelegt. Auslöser ist die Aussicht, dass China noch in diesem Quartal ausgewählte Importe von KI-Chips des US-Konzerns Nvidia genehmigen könnte. Konkret geht es um den H200-Prozessor, ein älteres Modell, das nach Einschätzung der US-Regierung exportfähig ist. Die Alibaba-Papiere stiegen zeitweise um bis zu 4,8 Prozent - der stärkste Tagesgewinn seit Ende November. Auch andere chinesische Technologiewerte profitierten von der Nachricht. Die Titel von Kuaishou …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE