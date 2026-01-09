Marktbericht für den 09. Januar 2026: Die internationalen Märkte zeigen sich zum Wochenausklang abwartend. Investoren halten sich vor den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten zurück, die maßgeblich für den weiteren Zinspfad der US-Notenbank sein dürften. In Europa sorgten robuste Konjunktursignale aus Deutschland zuletzt für Unterstützung, gleichzeitig wächst nach dem starken Jahresauftakt das Korrekturrisiko. In den USA schlossen die Leitindizes uneinheitlich, während Asien überwiegend freundlich tendierte. Ergänzend belastet die Unsicherheit über politische Weichenstellungen in den USA. Aussagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
