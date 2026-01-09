© Foto: SOPA Images - Sipa USACoinbase will zur "Everything Exchange" werden: Aktienhandel, Prognosemärkte, DeFi-Offensive und ein möglicher eigener Token überzeugen die Bank of America. Die Aktie erhält ein Buy-Rating - mit viel Luft nach oben.Die Investmentbank Bank of America hebt die Aktie von Coinbase von Neutral auf Buy - und sieht trotz eines Kursrückgangs von rund 40 Prozent seit den Sommerhochs deutliches Aufholpotenzial. Der Grund: Unter der Oberfläche habe sich das Unternehmen strategisch neu positioniert, das Produktangebot spürbar beschleunigt und den adressierbaren Markt massiv ausgeweitet. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, zur "Everything Exchange" zu werden. Auf einer Produktpräsentation am 17. Dezember …Den vollständigen Artikel lesen
