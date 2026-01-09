Kommentar: Ein toller Jahresstart bei unseren Depot-Titeln Infineon, Kratos, Bayer, Intel oder Lynas! Und die gerade in Las Vegas startende CES mit Nvidia, Siemens, Xiaomi macht Lust auf mehr. Starker Treiber: 50 Prozent-Defense-Budget-Plus in den USA.Was für ein Jahr 2025. Nicht die lautesten Trends wie Bitcoin oder die aggressivsten CEOs wie Musk machten das Rennen. Verdoppelt haben sich still und leise die TFA-Depot-Titel Commerzbank, Hochtief, Lang & Schwarz, Porr, Kratos, und im Depot 2030 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
