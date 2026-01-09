München (ots) -MagentaTV ist die neue Heimat des besten und größten Golf-Angebots: Schon zum Auftakt ab dem 15. Januar wird es rund 60 Stunden live aus Dubai und Honolulu auf zwei Kanälen geben. Jetzt wurde auch das neue Kommentatoren- und Experten-Team bekannt gegeben, das künftig an rund 300 Tagen die herausragenden Wettbewerbe bei MagentaTV sowie MagentaSport inhaltlich präsentiert und gestaltet. Angeführt von Gregor Biernath, Deutschlands bekanntestem Golf-Kommentator, gehören die renommierten Reporter Michael Born, Herbert Gogel, Stephan Gandl und Holger Speckhahn zum neuen Golf-Team. Ebenso wie die Experten Max Kramer, Steffen und Florian Zunker sowie Bernd Ritthammer.Gregor Biernath zu seinem neuen Engagement bei MagentaTV: "Das gesamte Team hat mir sofort das Gefühl vermittelt, dass hier etwas Neues und Gutes für den Golf-Sport entstehen kann. Wir können Golf bei MagentaTV innovativ gestalten und neu aufmischen!" Biernath spricht von einem "coolen Redaktionsteam" und einer "richtig guten Mischung".Experte Steffen Zunker und Gregor Biernath sind das erste On-Air-Duo, das Golf bei MagentaTV und MagentaSport ab 15. Januar präsentieren wird. Zum Saison- und Sender-Start laufen die Wettbewerbe Dubai Invitational und die Sony Open Hawaii mit Top-Spielern wie Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Marcel Siem, Francesco Molinari oder Nick Taylor schon ab Donnerstag, 15. Januar, live ab 08.30 Uhr.Die Telekom hat die Rechte an der PGA Tour, der DP World Tour, Korn Ferry Tour, der PGA Tour Champions sowie dem Ryder Cup bis 2029 erworben. Das ganzjährige Programm mit 131 Wettbewerben ist für MagentaTV- und MagentaSport Kunden ohne Aufpreis auf den neuen Kanälen MS Golf 1 und MS Golf 2 abrufbar. Diese werden bei MagentaTV im Januar 2026 neu aufgeschaltet. Der Hauptkanal MS Golf 1 überträgt alle Turniere in voller Länge, während MS Golf 2 zusätzliche Feeds wie die Begleitung einzelner Spielergruppen über die gesamte Runde oder herausragende Momente bietet. Bei Überschneidungen der Spielzeiten eines PGA Events mit der DP World Tour werden beide Events parallel übertragen. Dazu gibt es Features der Top-Spieler, aktuelle Stories und Historisches. Zahlreiche Inhalte werden darüber hinaus auf Abruf zur Verfügung stehen.Neu ist insbesondere der Ausbau der Live-Strecke mit bis 20 Stunden täglich durch unmittelbaren Turnierstart der Wettbewerbe am Donnerstag - somit gibt es künftig auch die Entscheidungen vor dem "Cut", mehr Informationen, mehr Köpfe und eine ideale Hinführung auf die finalen Duelle bis zum Sonntag. Einzelne, ausgewählte Wettbewerbe werden zudem bei MagentaTV Freemium frei empfangbar angeboten, um neue Zielgruppen an den Golf-Sport heranzuführen. Am Montag, Dienstag und Mittwoch folgen weitere Inhalte wie Analysen, "Best of"-Formate, Hintergrundgeschichten und Features sowie ausgewählte Live-Events der Korn Ferry Tour mit den besten Nachwuchsgolfern der Welt. Zudem ist eine neue Art der Interaktion mit den Fans geplant: Golf wird greifbarer, authentischer für die Fans und Zuschauer."Wir können Golf bei MagentaTV innovativ gestalten"Gregor Biernath hat darauf große Lust und beschreibt sein neues Engagement bei MagentaTV so: "Das gesamte Team hat mir sofort das Gefühl vermittelt, dass hier etwas Neues und Gutes für den Golf-Sport entstehen kann. Wir können Golf bei MagentaTV innovativ gestalten und neu aufmischen. Unser Ziel ist auch: Neue Zielgruppen erschließen, die wachsende Zahl jüngerer Golfer für uns gewinnen. Dafür werden wir neue Wege gehen. Das macht die Aufgabe bei MagentaTV sehr spannend und zu einer sehr schönen Herausforderung." Über seine Reporter- und Experten-Kollegen sagt Biernath: "Das ist ein cooles Redaktionsteam und eine richtig gute Mischung."Golf ab Januar 2026 bis 31. Golf ab Januar 2026 bis 31. Dezember 2029 bei MagentaTV & MagentaSport - der schnelle Überblick zum neuen Recht:Insgesamt 131 Wettbewerbe auf 2 neuen Kanälen bei MagentaTV: MS Golf 1 und MS Golf 2.Ohne Zusatzkosten abrufbar für alle MagentaTV- und MagentaSport-Kunden.PGA Tour (Amerika): 44 Events in 2026 - Übertragung jeweils von Donnerstag bis Sonntag (abends und nachts), beinhaltet zusätzlich die Tour Champions und Korn Ferry TourDP World Tour (Europa & Naher Osten): 32 Events in 2026 - Übertragung jeweils von Donnerstag bis Sonntag (tagsüber MEZ)Ryder Cup: Kontinental-Wettbewerb der Besten USA vs Europa alle 2 Jahre, nächster Ryder Cup: 2027 in Nordirland, 2029 in den USAKorn Ferry Tour (Nachwuchs-Tour): 25 Events - Übertragung von Sonntag bis Mittwoch live und als ZusammenfassungenPGA Tour Champions (Legenden-Tour): 30 Events - Übertragungen von Donnerstag bis Samstag live und als Zusammenfassungen mit den deutschen Stars wie Bernhard Langer (Rekord-Sieger) und Alex Cejka plus weitere Legenden (ab 50 Jahre zugelassen) wie Jack Nicklaus oder Ernie Els.Link zu weiteren Informationen: www.magentasport.de/aktion/golfGolf live bei MagentaTV und MagentaSportDP World Tour | Dubai Invitational in Dubai, VAEDonnerstag, 15.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 1Freitag, 16.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 2Samstag, 17.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 3Sonntag, 18.01.26ab 08.30 bis 13.30 Uhr: Tag 4PGA Tour | Sony Open Hawaii in Honolulu, USADonnerstag, 15.01.26ab 18.00 bis 04.00 Uhr: Tag 1Freitag, 16.01.26ab 18.00 bis 04.00 Uhr: Tag 2Samstag, 17.01.26ab 18.15 Uhr bis 04.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 18.01.26ab 18.15 Uhr bis 04.00 Uhr: Tag 4DP World Tour (Rolex Series) | Hero Dubai Desert Classic in Dubai, VAEDonnerstag, 22.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 1Freitag, 23.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 2Samstag, 24.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 25.01.26ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 4PGA Tour | The American Express in La Qinta, USADonnerstag, 22.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 1Freitag, 23.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 2Samstag, 24.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 25.01.26ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 4