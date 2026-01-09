Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die MTU Aero Engines AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Platzierung der neuen nicht nachrangingen, nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 600 Millionen (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen"), die in neue und/oder bestehende, nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") wandelbar sind, gibt die MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die "Gesellschaft") (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) folgendes bekannt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
