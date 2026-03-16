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16.03.26 | 14:51
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LS-X Trader
16.03.2026 14:10 Uhr
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Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine, BAE Systems, Petrobras, Repsol und Equinor

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen ...

© 2026 LS-X Trader
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

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