In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen ...
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In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen ...
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|Aktuelle Nachrichten
|14:10
|Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine, BAE Systems, Petrobras, Repsol und Equinor
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
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|Do
|IN BRIEF: BAE Systems managing director sells GBP450,000 in shares
|Do
|BAE SYSTEMS PLC - Director/PDMR Shareholding
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|AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte ziehen an mit Leonardo-Kurssprung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachfrage der Anleger nach Rüstungswerten zieht am Donnerstag wieder merklich an. Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte in Zeiten...
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|Mi
|BAE Systems, Inc.: BAE Systems completes preliminary design review for U.S. Space Force missile warning and tracking satellite system
|Key milestone reached for U.S. Space Force program that will bolster current satellite defense capabilities BROOMFIELD, Colo., March 11, 2026 /PRNewswire/ -- BAE Systems (LON: BA) has...
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|14:10
|Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine, BAE Systems, Petrobras, Repsol und Equinor
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
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|12:42
|Equinor ASA: Notifiable trading
|07:01
|DNO ASA: DNO Brings Forward Norway Production Through Multi-Asset Equinor Swap
|So
|Equinor to Supply Biomethanol to Wallenius Wilhelmsen
|Fr
|Equinor Flags Production Limits Amid Global Energy Supply Shortage
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|14:10
|Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine, BAE Systems, Petrobras, Repsol und Equinor
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
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|Mi
|MTU Aero Engines AG: Stabilität als strategische Zone
|09.03.
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.03.2026 / 17:43...
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|09.03.
|BERNSTEIN RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten...
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|09.03.
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.03.2026 / 11:35...
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|14:10
|Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine, BAE Systems, Petrobras, Repsol und Equinor
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
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|13:47
|PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA - 6-K, Report of foreign issuer
|09:46
|Petrobras gives out $736M worth of vessel contracts to compatriot firm
|Fr
|Measures unlikely to prevent Petrobras price hike, experts say
|Fr
|$100 Invested In Petrobras Brasileiro 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
|Zeit
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|14:10
|Trader-Interview mit Thomas Kolb über MTU Aero Engine, BAE Systems, Petrobras, Repsol und Equinor
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Thomas Kolb über die aktuelle Marktsituation und analysieren ausgewählte Aktien mit Blick auf technische Trends, fundamentale Entwicklungen...
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|Fr
|Repsol Signs Strategic Deals With Venezuela to Boost Gas Production
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|Venezuela signs deal with Eni and Repsol to boost gas production
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|Repsol benefits from rising oil prices: break-even point around $60-$65 per barrel; prices above $80 boost cash flow generation
|Fr
|Venezuela signs agreement with Repsol and Italy's Eni to 'guarantee gas supply'