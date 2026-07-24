© Foto: KI-generiert mit DALL-ERepsol verdreifacht den Gewinn, senkt die Schulden und kauft massiv eigene Aktien zurück. Die Anleger feiern das mit einem neuen Allzeithoch. Sollten Anleger noch einsteigen oder einen Rücksetzer abwarten? Repsol liefert Zahlen, die kaum Wünsche offenlassen. Der bereinigte Nettogewinn hat sich im zweiten Quartal mehr als verdreifacht. Die Aktie steht auf einem Allzeithoch. Trotzdem könnte ausgerechnet jetzt Geduld gefragt sein. Der bereinigte Nettogewinn für das zweite Quartal sprang zwischen April und Juni von 598 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,84 Milliarden Euro. Analysten hatten lediglich mit 1,64 Milliarden Euro gerechnet. Der Nettogewinn erhöhte sich von 237 Millionen Euro auf 1,27 …
Enthaltene Werte: ES0173516115,XC0009677XXXDen vollständigen Artikel lesen
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