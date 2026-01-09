Richtungsweisende Tage für Bayer. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten wird am heutigen Freitag im Rahmen einer privaten Konferenz beraten, ob der Fall Monsanto gegen John Durnell in der Causa Glyphosat angenommen wird. Für die Leverkusener steht viel auf dem Spiel - vor allem, ob die daraus resultierenden Rechtsrisiken signifikant eingedämmt werden können.Monsanto, der Hersteller des Pestizids, habe das Gericht gebeten zu entscheiden, ob das Unternehmen nach staatlichem Recht haftbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär