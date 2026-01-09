FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zunehmende Optimismus von Goldman Sachs für Auto1 hat am Freitag die Aktien des Internet-Gebrauchtwagenhändlers befeuert. Der Kurs legte am Vormittag um 5,2 Prozent auf 29,80 Euro zu, nachdem Analyst James Tate in einem Quartalsausblick ein hohes Kursziel von 39 Euro genannt hatte. Zeitweise waren die Aktien sogar erstmals seit Anfang November wieder knapp über der 30-Euro-Marke gehandelt worden. Das bei 31,50 Euro liegende Hoch seit November 2021 bleibt damit greifbar.

Experte Tate von Goldman Sachs schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal, dass er der Handelsplattform Autohero eine Absatzentwicklung über dem Konsens und den Zielsetzungen zutraue. Er betonte, die Voraussetzungen bei Auto1 für das Jahr 2026 seien bei offenbar anhaltenden Marktanteilsgewinnen vielversprechend. Autohero erreiche schnell die gewünschte Größe in einem attraktiven Marktumfeld, das nur Platz für einen Gewinner biete.

Das Kursziel erhöhte Tate um zwei Euro. Mit 39 Euro steigt er neben Barclays und JPMorgan im dpa-AFX-Analyser zu den größeren Optimisten auf. Ein höheres Ziel nennt mit 42 Euro nur der JPMorgan-Experte Marcus Diebel. Bei seiner Zielerhöhung hatte er Anfang Dezember auch auf anhaltende Dynamik der Absatzvolumina verwiesen./tih/ajx/jha/

