Der jüngste Bericht von Aurora Energy Research besagt, dass Europa bis zum Ende des Jahrzehnts Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Euro für den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Co. benötigt. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird die Summe auf 1,5 Billionen Euro ansteigen. von pv magazine Global Nach einer Analyse von Aurora Energy Research warten derzeit mehr als ein Terawatt an erneuerbaren Energien in ganz Europa auf den Netzanschluss. Die Strommarkt-Analysten geben an, dass sich die Genehmigungszeiten in einigen europäischen Märkten auf bis zu zehn Jahre verlängern, was zu einer wachsenden
