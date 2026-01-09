Alphabet hat Apple bei der Marktkapitalisierung überholt und damit ein seltenes Ereignis an den Finanzmärkten markiert. Während die Apple-Aktie zuletzt nachgab und der S&P 500 nahezu unverändert tendierte, legten die Alphabet-Papiere leicht zu. Diese relative Stärke deutet darauf hin, dass die Anlegerstimmung gegenüber dem Unternehmen noch nicht ausgereizt ist. Nach den Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 wurde Alphabet von vielen Marktbeobachtern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de