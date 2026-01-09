Anzeige
Freitag, 09.01.2026
Fundamental stark, Kurs zu niedrig - Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
WKN: A255F1 | ISIN: DE000A255F11 | Ticker-Symbol: VH2
Xetra
09.01.26 | 11:57
82,70 Euro
-3,05 % -2,60
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
82,7083,0012:12
82,7083,0012:11
DZ Bank
09.01.2026 11:11 Uhr
232 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Friedrich Vorwerk: Warum Europas Energiewende ohne dieses Unternehmen nicht funktioniert!

Friedrich Vorwerk: Warum Europas Energiewende ohne dieses Unternehmen nicht funktioniert!


Friedrich Vorwerk profitiert als spezialisierter Infrastrukturdienstleister massiv vom Umbau der europäischen Energienetze und dem steigenden Strombedarf durch KI. Mit einem Auftragsbestand von 1,1 Milliarden Euro ist das Unternehmen hervorragend für die kommenden Jahre positioniert und bietet Anlegern eine hohe Planungssicherheit. Das Management verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie, die bis 2030 einen Umsatz von 1 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von über 20 % vorsieht. Trotz regulatorischer Risiken bleibt die Aktie ein zentrales Investment-Thema für alle, die auf die physische Umsetzung der Energiewende setzen wollen.

Das Unternehmen baut das Rückgrat der Versorgungssicherheit

In der öffentlichen Debatte um die Energiewende dominieren oft Windräder und Solarparks das Bild. Doch die physische Verbindung zwischen Erzeugung und Verbraucher - die komplexe Infrastruktur aus Rohren und Kabeln - bleibt häufig ein blinder Fleck für Investoren. Hier positioniert sich die Friedrich Vorwerk als einer der führenden Anbieter im Bereich des Energie-Infrastrukturbaus. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung, Errichtung und den Betrieb von Anlagen für den Transport von Strom, Gas, Wasserstoff und Wasser. Dabei geht die Expertise weit über den reinen Tiefbau hinaus. Vorwerk liefert hochspezialisierte Engineering-Lösungen, die in einer immer komplexer werdenden Netzlandschaft zur unverzichtbaren Ressource geworden sind. Dazu gehören Verdichterstationen, Elektrolyseure, Umspannstationen, Staub-Flüssigkeits-Abscheider bis hin zu Pumpstationen. Typische Kunden von Friedrich Vorwerk sind Amprion, OGE, Tennet, e.ON, 50hertz sowie Transnet BW.





Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





