FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2040 (2145) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 218 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1400 (1210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 414 (440) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4500 (5000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2170 (2640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 128 (135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 620 (650) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 800 (760) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 190 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 620 (530) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2750 (2650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 1000 (975) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 415 (412) PENCE - BERENBERG RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 5400 (5250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NORCROS PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 870 (730) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1320 (1240) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 460 (430) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1775 (1675) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1925 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TESCO PRICE TARGET TO 490 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 800 (735) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6610 (6810) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4000 (2480) PENCE - GOLDMAN STARTS AJ BELL WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 460 PENCE - JEFFERIES CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1940 (2095) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1500 (1325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 438 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 930 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS M&G TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 285 (254) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 510 (815) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 310 (365) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WPP PRICE TARGET TO 365 (410) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL TARGET TO 1270 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2240 (2540) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2850 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1625 (1350) PENCE - 'BUY'
- MORGAN STANLEY RAISES AUTO TRADER TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 650 (710) PENCE
