Summary: Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von SABIC vereinbart Zielgeschäft mit rund 2,5 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz Größte Akquisition in der Geschichte von Mutares Neues Segment "Chemicals & Materials" als strategische Plattform Mit der Vereinbarung zur Übernahme des Engineering-Thermoplastics-Geschäfts von SABIC hat die Mutares SE & Co. KGaA einen strukturell wichtigen Schritt vollzogen. Die Transaktion markiert weniger eine punktuelle Portfolioergänzung als vielmehr den Einstieg in eine neue Größenordnung industrieller Plattformen. Der vereinbarte Unternehmenswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt