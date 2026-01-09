In dieser Woche richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf Technologiewerte. In Las Vega findet die größte Technikmesse der Welt statt. Dementsprechend gibt es immer wieder Neuigkeiten, die auch die Kurse bewegen. Abgesehen davon gibt es eine spannende Änderung bei der Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt. Alphabet hat sich vor Apple geschoben. Samir Boyardan von HeavytraderZ hat sich die beiden Aktien näher angesehen und analysiert außerdem die Papiere von Alibaba, Nike, Under Armour und Starbucks. Darüber hinaus geht es um den Bitcoin. Das Märkte & Trends Team lädt euch täglich auf ihren YouTube-Kanal ein. Dort werden mehrmals täglich die aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Börse ausführlich behandelt. Täglich um 14:25 Uhr erscheint eine neue Folge von "Märkte & Trends Teil 2", die tiefgehende Marktanalysen und wertvolle Einblicke bietet. Ihr könnt die Videos jederzeit nachträglich auf ihrem YouTube-Kanal abrufen, um keine wichtige Analyse oder Marktentwicklung zu verpassen. So bleibt ihr stets gut informiert, unabhängig von eurem Zeitplan. Für regelmäßige Updates und umfassende Marktanalysen besucht am besten den YouTube-Kanal von Märkte & Trends. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findet ihr auf unserer Webseite: https://www.heavytraderz.live Hier geht es zum Youtube Kanal und den tägliche Video Analysen und Livestreams https://www.youtube.com/@heavytraderz Hier geht's zum angesprochenen Live-Stream (Start: 14.25 Uhr): https://www.youtube.com/@heavytraderz/streams laura.schwierzeck@sgcib.com anja.schneider@sgcib.com maximiliane.beckert@sgcib.com marc.pribram@sgcib.com clemens.ceh@sgcib.com max.corsi@sgcib.com