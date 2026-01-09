Anta Sports möchte sich etwa 29?% an Puma sichern



Schon seit längerem zeig der chinesische Sportwarenhersteller Interesse an Puma.



Der chinesische Sportartikelriese Anta Sports Products hat ein Übernahmeangebot für einen Anteil von 29 % an Puma abgegeben. Das Angebot richtet sich an die französische Milliardärsfamilie Pinault, die diesen Anteil über ihre Holding Artemis hält. Laut Insiderberichten wurde die Offerte bereits vor einigen Wochen unterbreitet, wobei Anta die Finanzierung für den Deal bereits gesichert haben soll. Die Verhandlungen sind jedoch ins Stocken geraten, da Artemis Berichten zufolge einen Preis von über 40 Euro pro Aktie anstrebt, ein deutlicher Aufschlag zum aktuellen Kurs.



Puma befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase: Der Marktwert des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um rund 50 % eingebrochen, da die Marke gegenüber Konkurrenten wie Adidas, On oder Hoka an Boden verloren hat. Unter dem neuen CEO Arthur Hoeld wurde im Oktober eine Turnaround-Strategie eingeleitet, um den Abwärtstrend zu stoppen.



Die Nachricht sorgte an der Börse für Aufsehen: Die Puma-Aktie stieg am Donnerstag nach Bekanntwerden des Interesses zeitweise um 9 % auf den höchsten Stand seit Mai 2025.









Quelle: HSBC









