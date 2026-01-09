Anzeige
Freitag, 09.01.2026
Fundamental stark, Kurs zu niedrig - Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017
Xetra
09.01.26 | 11:59
38,800 Euro
-1,86 % -0,735
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
Bayer Aktie: Aktien kaufen vor möglichem Befreiungsschlag?

Die Bayer Aktie erlebt derzeit eine spürbare Wiederbelebung. Nach Jahren massiver Belastung durch Glyphosat-Klagen und hohe Rechtskosten mehren sich nun die positiven Signale. Bayer aktuell profitiert von einer aufgehellten charttechnischen Lage, Hoffnungen auf rechtliche Entlastung in den USA sowie ermutigenden Nachrichten aus der Pharma- und Agrarsparte. Für Anleger stellt sich damit erneut die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bayer Aktien zu kaufen?

