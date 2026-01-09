Einer der absoluten Top-Performer der vergangenen Jahre an der Börse war Rolls-Royce. Auch Anfang 2026 bleiben die Papiere des britischen Triebwerksbauers sehr gefragt. Die gute Branchenstimmung und ein angehobenes Kursziel von der UBS sorgen bei den Anlegern wieder für Kauflaune.Die UBS hat in einer neuen Branchenstudie die Kursziele für mehrere Luftfahrtkonzerne nach oben geschraubt und auch den fairen Wert für Rolls-Royce von 1.350 auf 1.625 Britische Pence erhöht. Das sind umgerechnet etwa 18,70 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
