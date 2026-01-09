Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagvormittag leicht fester. Die Anleger warten nun auf den US-Arbeitsmarktbericht für den November als «Highlight der Woche». Unterstützung bieten aber auch stärker als erwartete Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Die Daten würden unterstreichen, dass es mit der Konjunktur in der grössten Volkswirtschaft in Europa langsam aufwärts gehe, meint ein Marktbeobachter. Der am Nachmittag anstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab