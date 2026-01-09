Die Trump-Administration versucht, den Ölsektor Venezuelas wiederzubeleben und die Produktion in einem bereits überversorgten Markt zu steigern. Allerdings hat jahrelange Unterinvestition in Venezuela und die damit einhergehende Abwanderung von Fachkräften die Produktionsbasis geschwächt, was Zweifel daran aufwirft, wie schnell zusätzliches Angebot tatsächlich einen Unterschied machen könnte. Dennoch, mit einem WTI-Preis von unter 60 USD pro Barrel sind die Bohranlagen in den USA bereits um 15% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, und die EIA erwartet den ersten Produktionsrückgang seit der Pandemie im Jahr 2026, inmitten politischen Drucks, die Benzinpreise niedrig zu halten. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Deutsche Rohstoff aufgrund stark gesunkener Bohrkosten im Powder River Basin und potenziell hochrentabler Rückflüsse aus neuen Flächen in Ohio profitabel. Wir passen unsere Schätzungen vorsichtig an, basierend auf einem WTI-Preis von 58 USD pro Barrel, und senken den operativen Gewinn um etwa 18%. Die Bewertung wird jedoch vollständig durch die starke Rallye der Almonty-Aktien ausgeglichen. Wir bestätigen unser BUY-Rating und setzen ein Kursziel von 62,00 EUR, gestützt durch eine DCF-Bewertung und eine attraktive Dividendenrendite. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





