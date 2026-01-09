Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs Group hat eine neue Euro-Anleihe (ISIN XS3255333315/ WKN A4EMKU) mit Laufzeit bis zum 18. Dezember 2036 emittiert, so die Börse Stuttgart.Das Volumen betrage bis zu 1,75 Milliarden Euro. Die jährliche Zinszahlung betrage im ersten Zeitraum 3,984% mit Fälligkeit des ersten Kupons am 18. Dezember 2026. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Der Kurs der Anleihe liege aktuell bei 100,36% (Stand: 8. Januar 2026). Moody's bewerte Goldman Sachs mit A2. (News vom 08.01.2026) (09.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
