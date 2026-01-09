Die Novo Nordisk-Aktie verbesserte sich seit dem Tief im Dezember mit rund 41 € um +21%. Am Freitag steigt sie aktuell um weitere +2,3% und steht bei 50,60 €. Die Frage ist, ob dieser Anstieg nachhaltig ist. Was ist hier zu erwarten? Wegovy-Pille als Kurstreiber Der starke Kursanstieg beruhte überwiegend darauf, dass das Unternehmen eine Pille von Wegovy auf den Markt brachte. Diese wurde in den USA von der FDA zugelassen. Somit benötigen die von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de