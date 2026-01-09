DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Telekom Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Die Deutsche Telekom Aktie hat 2024 übergeordnet an Substanz verloren. Es haben sich zwar immer wieder Erholungen eingestellt, diese wurden von Anlegern aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen genutzt. Im November konnte sich das Papier zunächst stabilisieren und eine Konsolidierung abbilden. Im Handel gestern hat sich eine längere grüne Tageskerze ausgebildet. Die Aktie befindet sich allerdings nach wie vor in einem stabilen Abwärtskanal, was aus dem Tageschart gut herausgelesen werden kann.

- Deutsche Telekom WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kürzel: DTE

Key Takeaways

Deutsche Telekom klarer DAX Gewinner: Die Deutsche Telekom Aktie führte am 08.01.2026 die Liste der DAX Gewinner mit einem Plus von 3,44 Prozent an und zeigte damit die stärkste Tagesperformance im Leitindex. Technisches Bild kurzfristig verbessert, übergeordnet weiter fragil: Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und im 4h-Chart auch über die SMA200 spricht kurzfristig für weiteres Aufwärtspotenzial. Im Tageschart bleibt der übergeordnete Abwärtstrend jedoch intakt, weshalb eine Bestätigung der Bewegung entscheidend ist. Marktumfeld bleibt selektiv - Fokus auch auf Daimler Truck Holding Prognose: Während einzelne DAX-Titel Stärke zeigen, bleibt der Markt insgesamt selektiv. Parallel rückt die Daimler Truck Holding Prognose stärker in den Fokus, da zyklische Werte zunehmend von Konjunktur- und Nachfragesignalen beeinflusst werden. Zum Xetra-Schluss am 08.01.2026 zeigten sich die DAX Gewinner klar in der Überzahl: 27 Aktien schlossen im Plus, während 13 Titel Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Gewinnerliste von der Deutsche Telekom Aktie, die sich um 3,44 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich: adidas : +2,98 Prozent

Bayer: +2,93 Prozent Damit setzte der DAX 40 insgesamt positive Akzente, während Anleger selektiv auf Einzeltitel setzten. DAX 40 Gewinner des Tages: Deutsche Telekom Aktie (DTE) Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) war der klare DAX Gewinner des Tages. Per Xetra-Schluss legte der Titel 3,44 Prozent zu und wies damit den höchsten Tagesgewinn im Leitindex auf. Chartcheck Deutsche Telekom - Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Ausgangslage

Im übergeordneten Bild hat die Aktie im Jahr 2024 deutlich an Substanz verloren. Erholungsbewegungen wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt. Erst im November konnte sich der Titel stabilisieren und in eine Konsolidierung übergehen...

