Die Schweizer Forscher haben ein neues Verfahren für stabile und langlebige Festkörperbatterien entwickelt. Sie haben zwei Ansätze kombiniert, um die Elektrolyten zu verdichten und die Grenzflächen zum Lithium zu stabilisieren. Feststoffbatterien gelten als eine vielversprechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batteriespeichern. Allerdings stehen bislang zwei zentrale Punkte der Marktreife im Weg. Dies betrifft zum einen die Bildung von Lithium-Dendriten an der Anode, die zu Kurzschlüssen führen können. Zum anderen besteht eine elektrochemische Instabilität an der Grenzfläche zwischen der Lithium-Metall-Anode
