Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Freitag nach einem eher verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.185 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Handel im Dax zeigt sich vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten lustlos", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Es fehlten Impulse, um die Kursdynamik aufrechterhalten zu können.



"Somit pendelt der Dax in einer engen Handelsspanne von ca. 50 Punkten." Dennoch befindet sich eine knappe Mehrheit der Dax-Titel in der Gewinnzone und wird unter anderem von den Automotivwerten, SAP und Siemens Energy getragen. "Versicherungs- und Bankentitel stehen heute auf der Verliererseite", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1644 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8588 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.472 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,49 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,50 US-Dollar, das waren 51 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





