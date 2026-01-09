Nach Jahren der Zurückhaltung könnte das Börsenjahr 2026 zu einem Wendepunkt für den internationalen IPO-Markt werden. In den USA rechnen Marktbeobachter mit einem außergewöhnlich starken Jahr - getragen von einem Nachholeffekt nach dem Regierungsshutdown und einer wachsenden Zahl reifer Börsenkandidaten. Bereits 2025 hatte der Markt wieder an Dynamik gewonnen, 2026 könnten Volumen und Zahl der Börsengänge neue Rekorde erreichen.
Im Mittelpunkt der Erwartungen stehen große Technologieunternehmen. Besonders SpaceX gilt als möglicher Eisbrecher: Der Raumfahrtkonzern könnte mit einem
