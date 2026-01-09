Eines der längsten Übernahmeverfahren der Börsengeschichte nähert sich dem Ende entgegen. Nachdem im Juli 2023 erste Gerüchte aufkamen, wonach Adnoc, ein Ölriese aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Chemiekonzern Covestro schlucken wolle, dauerte es viele Monate, bis eine Einigung erzielt wurde. Danach folgte eine lange kartellrechtliche Prüfung.Doch mittlerweile ist auch diese abgeschlossen. Die Anteilseigner des ehemaligen DAX-Konzerns Covestro haben ihre Aktien zu 62 Euro angedient. Nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
